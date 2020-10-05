США и Россия поговорят о ядерном оружии в Хельсинки

Переговоры о ядерном оружии проведут США и Россия, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n144693-ssha-i-rossiya-pogovoryat-o-yadernom-orujii-v-helsinki.html

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США и Россия сегодня, 5 октября, проведут в столице Финляндии городе Хельсинки переговоры по контролю за ядерными вооружениями.

Это станет продолжением переговоров, предварительный раунд которых состоялся 17−18 августа в столице Австрии Вене. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на администрацию президента Финляндии.

Также о проведении этих переговоров сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

В феврале 2021 года завершается срок действия российско-американского договора о контроле над ядерными вооружениями.

Отмечается, что делегации Вашингтона и Москвы уже встречались в Финляндии в 2017 году.

Напомним, в 2019 году в одном из докладов НАТО случайно раскрыли места расположения в Европе американского ядерного оружия.