США и Россия поговорят о ядерном оружии в Хельсинки

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Переговоры о ядерном оружии проведут США и Россия, фото: «Цензор.нет»
США и Россия поговорят о ядерном оружии в Хельсинкиhttps://racurs.ua/n144693-ssha-i-rossiya-pogovoryat-o-yadernom-orujii-v-helsinki.htmlРакурс
США и Россия сегодня, 5 октября, проведут в столице Финляндии городе Хельсинки переговоры по контролю за ядерными вооружениями.
Это станет продолжением переговоров, предварительный раунд которых состоялся 17−18 августа в столице Австрии Вене. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на администрацию президента Финляндии.
Также о проведении этих переговоров сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
В феврале 2021 года завершается срок действия российско-американского договора о контроле над ядерными вооружениями.
Отмечается, что делегации Вашингтона и Москвы уже встречались в Финляндии в 2017 году.
Напомним, в 2019 году в одном из докладов НАТО случайно раскрыли места расположения в Европе американского ядерного оружия.
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