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Переговори про ядерну зброю проведуть США та Росія, фото: «Цензор.нет»

США і Росія поговорять про ядерну зброю в Гельсінкі

5 жов 2020, 12:08
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США та Росія сьогодні, 5 жовтня, проведуть у столиці Фінляндії місті Гельсінкі переговори щодо контролю за ядерними озброєннями.

Це стане продовженням переговорів, попередній раунд яких відбувся 17−18 серпня у столиці Австрії Відні. Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на адміністрацію президента Фінляндії.

Також про проведення цих переговорів повідомило російське агентство ТАСС з посиланням на МЗС РФ.

У лютому 2021 року завершується термін дії російсько-американського договору про контроль над ядерними озброєннями.


Зазначається, що делегації Вашингтона і Москви вже зустрічалися в Фінляндії у 2017 році.

Нагадаємо, у 2019 році в одній з доповідей НАТО випадково розкрили місця розташування у Європі американської ядерної зброї.


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