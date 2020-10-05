США і Росія поговорять про ядерну зброю в Гельсінкі

Переговори про ядерну зброю проведуть США та Росія, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n144693-ssha-i-rosiya-pogovoryat-pro-yadernu-zbrou-v-gelsinki.html

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США та Росія сьогодні, 5 жовтня, проведуть у столиці Фінляндії місті Гельсінкі переговори щодо контролю за ядерними озброєннями.

Це стане продовженням переговорів, попередній раунд яких відбувся 17−18 серпня у столиці Австрії Відні. Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на адміністрацію президента Фінляндії.

Також про проведення цих переговорів повідомило російське агентство ТАСС з посиланням на МЗС РФ.

У лютому 2021 року завершується термін дії російсько-американського договору про контроль над ядерними озброєннями.

Зазначається, що делегації Вашингтона і Москви вже зустрічалися в Фінляндії у 2017 році.

Нагадаємо, у 2019 році в одній з доповідей НАТО випадково розкрили місця розташування у Європі американської ядерної зброї.