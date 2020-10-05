Венедіктова переїде на іншу держдачу – поближче до Зеленського, фото — Схеми

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Генпрокурор Ірина Венедіктова вирішила змінити одну держдачу на іншу — вона перебереться ближче до помешкання президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі.

Днями генпрокурор пообіцяла виїхати з президентської резиденції на території державного комплексу відпочинку у Пущі-Водиці. Але, як стверджують в Bigus-info, Венедіктовій готують держдачу в Кончі-Заспі.

Журналісти з власних джерел довідалися про підготовку переїзду генпрокурора та її родини у будинок № 79.

Будинок в Кончі-Заспі відноситься до ІІ класу комфорту, де вартість оренди 1 кв. м на рік становить 2 тис. 350 грн. Площа будинку, який нібито передадуть Венедіктовій, становить 129,2 кв. м.

На території будинку відпочинку «Конча-Заспа» за кілька сотень метрів від будинку № 79 знаходиться резиденція Володимира Зеленського. Президент також переїхав туди влітку.

Отож, річна оренда для Венедіктової обійдеться у 303 тис. грн. Йдеться про окремий будинок на території закритого від сторонніх комплексу посеред лісу, державну охорону та власний пляж.

ЗМІ наголошують, що остаточну вартість оренди можна буде побачити тільки в договорі, якщо переїзд таки відбудеться.

Раніше «Схеми» повідомили, що Венедіктова орендувала президентську резиденцію на території «Пущі-Водиці» удвічі дешевше від її повної вартості. Задля переїзду родини генпрокурора Кабмін видав постанову, яка дозволила їй поселитися в маєтку.

Венедіктова пояснювала переїзд міркуваннями безпеки, нібито перебралася на державну дачу через погрози і поради Державної служби охорони.