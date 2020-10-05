Количество случаев COVID-19 после выходных уменьшилось — новая статистика коронавируса

Статистика коронавируса в Украине после выходных улучшилась

https://racurs.ua/n144682-statistika-koronavirusa-v-ukraine-posle-vyhodnyh-uluchshilas-infografika.html

Ракурс

Новая статистика заболеваемости коронавирусом 5 октября улучшилась. В Украине за минувшие сутки, 4 октября, COVID-19 подтвердили у 3 тыс. 774 человек. Умерли от осложнений 33 пациента.

Всю прошлую неделю ежедневно обнаруживали более 4 тыс. зараженных.

Больше всего новых больных за сутки обнаружили на Харьковщине (445), в Киеве (286), Сумской (282) и Донецкой (226) областях.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

За все время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 230 тыс. 236 человек. Из них 101 тыс. 252 пациентов выздоровели, а 4 тыс. 430 — умерли от осложнений. Продолжают лечиться более 124 тыс. человек.

С сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые «цветные» зоны эпидемических ограничений.

В воскресенье, 4 октября, в Минздраве сообщили, что 83 тыс. учеников в Украине находятся на самоизоляции.

Сейчас 1 тыс. 257 учащихся и 2 тыс.158 учителей болеют коронавирусной инфекцией.