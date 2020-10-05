Кількість випадків COVID-19 після вихідних зменшилася — нова статистика коронавірусу

Статистика коронавірусу в Україні після вихідних покращилася

https://racurs.ua/ua/n144682-statystyka-koronavirusu-v-ukrayini-pislya-vyhidnyh-pokraschylasya-infografika.html

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Нова статистика захворюваності на коронавірус 5 жовтня покращилася. В Україні за минулу добу, 4 жовтня, COVID-19 підтвердили у 3 тис. 774 людей. Померли від ускладнень 33 пацієнти.

Увесь минулий тиждень щодня виявляли понад 4 тис. заражених.

Найбільше нових хворих за добу виявили на Харківщині (445), у Києві (286), Сумщині (282) та на Донеччині (226). Найменше нових хворих виявили у Луганській і Кіровоградській областях — 6 і 5 випадків відповідно.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

За весь час епідемії в Україні COVID-19 виявили у 230 236 людей. З них 101 тис. 252 пацієнтів одужали, а 4 тис. 430 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 124 тис. осіб.

Від сьогодні в Україні почали діяти нові «кольорові» зони епідемічних обмежень.

У неділю, 4 жовтня, в МОЗ повідомили, що 83 тис. учнів в Україні перебувають на самоізоляції.

Наразі 1 тис. 257 учнів і 2 тис. вчителів хворіють на коронавірусну інфекцію.