Штаб ООС зробив заяву щодо обстрілів на Донбасі та роботи КПВВ «Станиця Луганська»

Штаб ООС зробив заяву щодо обстрілів на Донбасі та роботи пункту пропуску «Станиця Луганська»

https://racurs.ua/ua/n144681-shtab-oos-zrobyv-zayavu-schodo-obstriliv-na-donbasi-ta-roboty-punktu-propusku-stanycya-luganska.html

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Збройні формування Росії впродовж 4 жовтня чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Фейсбук.

Неподалік Авдіївки та Катеринівки зафіксовано ворожі постріли зі стрілецької зброї, поблизу Водяного — з автоматичного станкового гранатомета. Біля Шумів противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї, — йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було. Нині військовослужбовці Збройних сил спільно із вогнеборцями Держслужби України з надзвичайних ситуацій продовжують ліквідовувати пожежі поблизу Кряківки, Трьохізбенки, Старого Айдару та Шумів.

5 жовтня у районі селища Новолуганське ворог здійснив один неприцільний постріл із підствольного гранатомета. У решті районів по всій лінії розмежування спостерігається тиша, — додали у штабі.

Окрім цього, за рішенням командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, відсьогодні відновлює роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська».

КПВВ функціонуватиме за осіннім графіком — щоденно з 7.00 до 18.30, — додали в ООС.

Нагадаємо, робота пункту була призупинена у зв’язку з масштабними пожежами, що тривають на Луганщині.