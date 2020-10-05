Штаб ООС рассказал об обстрелах на Донбассе и работе КПВВ «Станица Луганская»

https://racurs.ua/n144681-shtab-oos-rasskazal-ob-obstrelah-na-donbasse-i-rabote-kpvv-stanica-luganskaya.html

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Вооруженные формирования России 4 октября четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбук.

Неподалеку Авдеевки и Катериновки зафиксированы враждебные выстрелы из стрелкового оружия, около Водяного — из автоматического станкового гранатомета. Близ Шумов противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, — говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет. Сейчас военнослужащие Вооруженных сил совместно с пожарными Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидировать пожары возле Кряковки, Трехизбенки, Старого Айдара и Шумов.

5 октября в районе поселка Новолуганское враг совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. В остальных районах вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина, — добавили в штабе.

Кроме этого, по решению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, отныне восстанавливает работу контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская».

КПВВ будет функционировать по осеннему графику — ежедневно с 7.00 до 18.30, — добавили в ООС.

Напомним, работа пункта была приостановлена в связи с масштабными пожарами, которые продолжаются на Луганщине.