Новое карантинное деление Украины — какие города «покраснели» — коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n144680-novoe-karantinnoe-delenie-ukrainy-kakie-goroda-pokrasneli-spisok.html

Ракурс

«Красная» карантинная зона с 5 октября устанавливается в городах Тернополь и Канев Черкасской области. Такое решение 1 октября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Тернополе и Каневе с 00.00 понедельника введены следующие дополнительные ограничения на:

посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения; посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования. прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах культуры, кинотеатров, заведений общественного питания (ресторанов, кафе), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;

производства банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, техническому обслуживанию регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи;

торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов;

«Оранжевая» зона:

город Винница Винницкой области;

города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий и Турийский районы Волынской области;

город Днипро Днепропетровской области;

города Бахмут и Угледар, Славянский район Донецкой области;

- Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Овручский, Олевский и Чудновский районы Житомирской области;

город Ужгород, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумакский районы Ивано-Франковской области;

города Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

Беловодский район Луганской области;

город Львов, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

города Беляевка, Измаил и Теплодар, Арцизский, Березовский, Беляевский, Болградский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Подольский районы Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

города Дубно, Вараш и Острог, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ривненский районы Ровенской области;

города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

города Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Волочисский, Деражнянский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

город Смела, Каневский и Смелянской районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

город Нежин, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.

«Желтая» зона:

города Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Бершадский, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Немировский, Тепликский, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;

город Ковель, Гороховский, Иванчевский, Камень-Каширский, Ковельский, Гороховский, Любашевский, Шацкий, Маневичский, Ратновский, Рожищенский и Шацкий районы Волынской области;

города Кривой Рог, Новомосковск и Терновка, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский, Солонянский и Царичанский районы Днепропетровской области;

города Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск и Торецк, Великоновоселковский, Мариевський и Покровский районы Донецкой области;

города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Коростенский, Народичский, Новоград-Волынский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Черняховский районы Житомирской области;

города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Мукачевский, Раховский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

города Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Новониколаевский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;

города Болехов, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галичский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;

города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Славутич, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Кагарлыкский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

город Северодонецк, Белокуракинский, Кременевский, Марковский, Меловский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

города Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жолковский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостисский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворовский районы Львовской области;

город Вознесенск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Кривоозерский и Николаевский районы Николаевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Любашевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

города Лубны и Миргород, Диканский, Лохвичский, Миргородский, Новсанжарский, Полтавский и Шишакский районы Полтавской области;

город Ривне, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровичский, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;

города Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Глуховский, Краснопольский, Лебединский, Недригайловский, Роменский и Середино-Будский районы Сумской области;

города Изюм, Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Лозовский, Нововодолажский и Чугуевский районы Харьковской области;

город Херсон, Белозерский, Ивановский и Новотроицкий районы Херсонской области;

города Салават и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкий районы Хмельницкой области;

города Черкассы, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Монастирищенский, Тальновский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;

города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Бобровичский, Городнянский, Козелецкий, Коропский, Корюковский, Нежинский, Репкинский, Сребнянский и Черниговский районы Черниговской области;



город Киев.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.