Уникальных мумий в нетронутом состоянии обнаружили археологи в Египте — фото находкиhttps://racurs.ua/n144679-unikalnyh-mumiy-v-netronutom-sostoyanii-obnarujili-arheologi-v-egipte-foto-nahodki.htmlРакурс
Мумии древних египтян обнаружили археологи во время раскопок в гигантском некрополе Саккара, который расположен примерно в 30 километрах к югу от Каира.
Исследователям удалось обнаружить 59 хорошо сохранившихся саркофагов. Об этом сообщает «Популярная механика».
Представители Министерства туризма и древностей Египта вскрыли один из саркофагов и показали содержимое гроба. Там оказались останки мумии и погребальная ткань, которая
традиционно использовалась для церемоний.
Ранее Министерства туризма и древностей Египта обнаружило 13 деревянных гробов, которым более 2,5 тыс. лет. Необычные находки обнаружили в погребальной шахте на глубине почти 12 метров. Еще через неделю археологам удалось найти 14 новых саркофагов.
Министр туризма и древностей Халеда аль-Анани утверждает, что недалеко от пирамиды Джосера могут находиться и другие ранее неизвестные саркофаги, которые исследователям только предстоит найти.
Также во время раскопок были найдены различные артефакты, мумифицированные змеи и птицы. По мнению исследователей, древние египтяне хоронили мумифицированных животных в качестве подношения богам.
Вскоре в Египте должен открыться Большой египетский музей, где представят все обнаруженные находки.
Напомним, ранее мы сообщали, что археологи
на Ровенщине наткнулись на уникальные находки. В селе Хотин провели первые официальные раскопки территории, являющейся памятником археологии местного значения