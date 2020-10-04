Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Саркофаг. Фото: Популярная механика

Уникальных мумий в нетронутом состоянии обнаружили археологи в Египте — фото находки

4 окт 2020, 21:23
999

Мумии древних египтян обнаружили археологи во время раскопок в гигантском некрополе Саккара, который расположен примерно в 30 километрах к югу от Каира.

Исследователям удалось обнаружить 59 хорошо сохранившихся саркофагов. Об этом сообщает «Популярная механика».

Представители Министерства туризма и древностей Египта вскрыли один из саркофагов и показали содержимое гроба. Там оказались останки мумии и погребальная ткань, которая традиционно использовалась для церемоний.

Вскрытие саркофага. Фото: Популярная механика

Ранее Министерства туризма и древностей Египта обнаружило 13 деревянных гробов, которым более 2,5 тыс. лет. Необычные находки обнаружили в погребальной шахте на глубине почти 12 метров. Еще через неделю археологам удалось найти 14 новых саркофагов.

Министр туризма и древностей Халеда аль-Анани утверждает, что недалеко от пирамиды Джосера могут находиться и другие ранее неизвестные саркофаги, которые исследователям только предстоит найти.

Также во время раскопок были найдены различные артефакты, мумифицированные змеи и птицы. По мнению исследователей, древние египтяне хоронили мумифицированных животных в качестве подношения богам.


Вскоре в Египте должен открыться Большой египетский музей, где представят все обнаруженные находки.

Напомним, ранее мы сообщали, что археологи на Ровенщине наткнулись на уникальные находки. В селе Хотин провели первые официальные раскопки территории, являющейся памятником археологии местного значения XI—XIII вв.еков. Экспедиция наткнулась на материалы времен медного, бронзового и раннего железного века.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров