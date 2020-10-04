Концерт. Фото: Униан

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Массовое нарушение карантина зафиксировали в Харькове во время празднования Дня учителя. Полиция открыла производство по факту нарушения карантинных требований во время концерта в честь праздника с участием певицы Оли Поляковой, который состоялся в субботу, 3 октября.

Сообщается, что концерт посетили почти 2 тыс. человек. Все они были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

О концерте правоохранители узнали во время мониторинга соцсетей. До этого полиция отправила письмо в соответствующую райадминистрацию с просьбой указать информацию о мероприятии, в частности, об организаторе и примерное количество участников.



В письме организаторов предупредили об ответственности в случае нарушения разрешенного количества участников и их размещения, поскольку Харьков с 28 сентября отнесен к оранжевой карантинной зоне.

Во время концерта почти полсотни сотрудников полиции находились на месте проведения концерта с целью разъяснения правил соблюдения карантина для граждан, а также для фиксации противоправных действий организаторов мероприятия.

Сейчас полиция открыла производство по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что в развлекательных заведениях курортной Одессы, которая попала в «желтую зону», допоздна работают рестораны и ночные клубы, а карантин постоянно нарушается.