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Ракурс
Концерт. Фото: Уніан

Концерт Олі Полякової за участі заступника Кернеса відгуляли попри карантин у Харкові — поліція відкрила провадження (ФОТО, ВІДЕО)

4 жов 2020, 20:35
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Масове порушення карантину зафіксували у Харкові під час святкування Дня вчителя. Поліція відкрила провадження за фактом порушення карантинних вимог під час концерту на честь свята за участю співачки Олі Полякової, що відбувся у суботу, 3 жовтня.

Повідомляється, що концерт відвідали майже 2 тис. людей. Усі вони були без масок та не дотримувалися соціальної дистанції. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Про концерт правоохоронці дізналися під час моніторингу соцмереж. До цього поліція відправила листа у відповідну райадміністрацію з проханням вказати інформацію про захід, зокрема, про організатора та приблизну кількість учасників.

Концерт співачки. Фото: Уніан

В листі організаторів попередили про відповідальність у разі порушення дозволеної кількості учасників та їх розміщення, оскільки Харків з 28 вересня віднесений до помаранчевої зони рівня епідемічної небезпеки.

Під час концерту майже півсотні співробітників поліції перебували за місцем проведення масових заходів з метою роз’яснення громадянам правил дотримання карантину, а також фіксації протиправних дій з боку організаторів заходу.


Наразі поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у розважальних закладах курортної Одеси, яка потрапила в «жовту зону», і надалі працюють ресторани й нічні клуби, а карантинні обмеження постійно порушуються.

Джерело: Ракурс


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