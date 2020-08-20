Масові порушення карантину в Одесі показали на фото

Карантин в Одесі. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n142725-masovo-porushuut-karantyn-u-zakladah-odesy-foto.html

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Коронавірус в Україні б'є всі рекорди, але карантин продовжує ігноруватися в багатьох областях. У розважальних закладах курортної Одеси, яка потрапила в «жовту зону», і надалі працюють ресторани й нічні клуби.

Карантинні обмеження, які ввела міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, порушуються щодня. Про це повідомляє «Думская».







Міська рада Одеси заборонила ресторанам і нічним закладам працювати з 00.00 до 7.00, однак усі заклади продовжують працювати вночі. Офіціанти в ресторанах вдягають маски, але відвідувачі масово нехтують засобами індивідуального захисту. У деяких закладах спостерігалися величезні черги без дотримання соціальної дистанції.





Патрульні поліцейські чергували поруч із ресторанами, однак штрафувати власників за порушення карантину не поспішали.



Водночас поліція провела масові перевірки дотримання карантинних вимог в громадському транспорті. Патрульні ловили водіїв-порушників і складають протоколи на автоперевізників, які потім передадуть до суду. Порушників штрафують на 17 тис. грн.





19 серпня головний санітарний лікар Віктор Ляшко пообіцяв організувати виїзд трьох мобільних груп Міністерства охорони здоров’я, які проведуть перевірки роботи місцевої влади щодо протидії коронавірусу.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин посилили в Одесі. Нові обмежувальні заходи пов’язані з тим, що курортне місто потрапило в «жовту» карантинну зону.

Відтепер у місті перебування в громадських місцях дозволяється лише в масці або респіраторі. У громадському транспорті можна перевозити пасажирів тільки на сидячих місцях, а кінотеатри мають бути заповнені максимум на 50%.