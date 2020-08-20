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Карантин в Одессе. Фото: Думская

Массово нарушают карантин в заведениях Одессы (ФОТО)

20 авг 2020, 12:33
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Коронавирус в Украине бьет все рекорды, но карантин продолжает игнорироваться во многих областях. В заведения курортной Одессы, которая попала в «желтую зону» продолжают работать рестораны и ночные заведения.

Карантинные ограничения, которые ввела городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, нарушаются каждый день. Об этом сообщает «Думская».

Нарушение карантина в Одессе. Фото: Думская

Городской совет Одессы запретил ресторанам и ночным заведениям работать с 00.00 до 7.00, однако все заведения продолжали работать ночью. Официанты в заведениях были в масках, а посетители находились без средств индивидуальной защиты. В некоторые заведения наблюдались огромные очереди без соблюдения социальной дистанции.

Нарушение карантина в Одессе. Фото: Думская

Патрульные полицейские дежурили рядом с ресторанами, однако штрафовать владельцев за нарушения карантина не спешили.

Нарушение карантина в Одессе. Фото: Думская


Напомним, ранее мы сообщали, что карантин ужесточили в Одессе. Новые ограничительные меры связаны с тем, что курортный город попал в «желтую» карантинную зону.

Отныне в городе пребывание в общественных местах или зданиях возможно только в маске или респираторе. В общественном транспорте можно перевозить пассажиров только на сидячих местах, а кинотеатры должны быть заполнены максимум на 50%.


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