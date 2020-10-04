Засновник відомого люксового бренду помер від коронавірусу

Кензо Такада. Фото: Космополітан

https://racurs.ua/ua/n144677-zasnovnyk-vidomogo-luksovogo-brendu-pomer-vid-koronavirusu.html

Ракурс

Кензо Такада, японський дизайнер, помер у віці 81 року від коронавірусу у приміській лікарні Парижа. Він був одним з перших японських дизайнерів, які представили свій одяг на подіумах модної столиці світу.

Відомий кутюр'є припинив відшивати одяг для свого бренду у 1999 році, але продовжував співпрацювати з різними компаніями у рамках невеликих капсульних колекцій. Про це повідомляє AFP.

Легендарний дизайнер відрізнявся унікальним підходом до роботи: він використовував новаторські кольори, крій та незвичайні принти. Його колекції були строкатими й такими, що запам’ятовуються надовго, і до сьогоднішнього часу асоціюються з еклектичною та оригінальною модою країни висхідного сонця.



Сам Кензо народився в японській префектурі Хіого у 1939 році, він був п’ятою дитиною в сім’ї. Уже в 1965 році, у віці 26 років, Кензо переїхав до Парижа, де почав співпрацювати з найвідомішими на той момент модними будинками, такими як Cardin, Dior, Chanel. У 1970 році він відкрив власний бутик Jungle Jap, слідом за яким виник і його авторський бренд Kenzo.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що британський актор і викладач сценічної мови Ендрю Джек помер від коронавірусної інфекції COVID-19. Смерть застала актора у віці 76 років.