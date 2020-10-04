Создатель известного люксового бренда умер от коронавируса

Кензо Такада. Фото: Коспомолитан

https://racurs.ua/n144677-sozdatel-izvestnogo-luksovogo-brenda-umer-ot-koronavirusa.html

Ракурс

Кензо Такада, японский дизайнер, умер в возрасте 81 года от коронавируса в пригородной больнице Парижа. Он был одним из первых японских дизайнеров, которые представили свою одежду на подиумах модной столицы мира.

Известный кутюрье перестал отшивать одежду для своего бренда в 1999 году, но продолжал сотрудничать с различными компаниями в рамках небольших капсульных коллекций. Об этом сообщает AFP.

Легендарный дизайнер отличался необычным подходом к работе: он использовал новаторские цвета, крой и необычные принты. Его коллекции были пестрыми и запоминающимися, и до сегодняшнего времени ассоциируются с эклектичной и оригинальной модой страны Восходящего солнца.





Сам Кензо родился в японской префектуре Хиого в 1939 году, он был пятым ребенком в семье. Уже в 1965 году, в возрасте 26 лет, Кензо переехал в Париж, где начал сотрудничать с самыми известными на тот момент модными домами, такими как Cardin, Dior, Chanel. В 1970 году он открыл собственный бутик Jungle Jap, за которым последовал и его авторский бренд Kenzo.





Напомним, ранее мы сообщали, что британский актер и преподаватель сценической речи Эндрю Джек умер от коронавирусной инфекции COVID-19. Смерть застала актера в возрасте 76 лет.