Саркофаг. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/ua/n144679-unikalnyh-mumiy-u-netorkanomu-stani-vidshukaly-arheology-v-iegypti-foto-znahidky.html

Ракурс

Мумії стародавніх єгиптян виявили археологи під час розкопок у гігантському некрополі Саккара, що розташований орієнтовно у 30 кілометрах на південь від Каїра.

Дослідникам вдалося відшукати 59 добре збережених саркофагів. Про це повідомляє «Популярная механика».

Представники Міністерства туризму і старожитностей Єгипту розкрили один із саркофагів і показали вміст труни. Там виявили останки мумії та похоронну тканину, яка традиційно використовувалася для церемоній.



Раніше Міністерство туризму і старожитностей Єгипту виявило 13 дерев’яних трун, яким понад 2,5 тис. років. Незвичайні знахідки знайшли у похоронній шахті на глибині майже 12 метрів. Ще через тиждень археологам вдалося знайти 14 нових саркофагів.

Міністр туризму і старожитностей Халеда аль-Анані стверджує, що недалеко від піраміди Джосера можуть знаходитися й інші раніше невідомі саркофаги, які дослідникам тільки належить представити світу.

Також під час розкопок були знайдені різні артефакти, муміфіковані змії і птахи. На думку дослідників, стародавні єгиптяни ховали муміфікованих тварин як підношення богам. Незабаром в Єгипті повинен відкритися Великий єгипетський музей, де представлять всі знахідки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що археологи на Рівненщині натрапили на унікальні знахідки. У селі Хотин провели перші офіційні розкопки території, що є пам’ятником археології місцевого значення XI-XIII століть. Експедиція натрапила на матеріали часів мідного, бронзового і раннього залізного віку.