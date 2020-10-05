Вік наймолодшої і найстаршої жертв коронавірусу у Києві назвав Кличко

https://racurs.ua/ua/n144695-vik-naymolodshoyi-i-naystarshoyi-jertv-koronavirusu-u-kyievi-nazvav-klychko.html

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Коронавірус у Києві з початку спалаху позбавив життя 430 осіб — 247 чоловіків та 183 жінки. За словами мера столиці Віталія Кличка, помирали, переважно, люди похилого віку.

Середній вік тих, чиє життя забрав коронавірус, — 68 років. У віці понад 65 років померло 294 хворих. Тим, кому було 50−64 роки, — 103 особи, — написав Кличко 5 жовтня у Телеграм.

Він додав, що у віці 30−49 років померло 30 хворих.

Наймолодшій хворій, яка померла від коронавірусної хвороби, було 25 років. Найстаршому — 96, — зазначив міський голова.

За минулу добу, 4 жовтня, в Києві виявили 286 хворих на коронавірусну інфекцію, 10 осіб померло. Загалом в столиці вже 24 тис. 736 підтверджених випадків COVID-19.

Захворіли:

163 жінки віком від 18 до 90 років;

99 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв;

12 дівчаток від 4 до 17 років;



12 хлопчиків від 4 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 54, Дніпровському — 52, Дарницькому і Деснянському районах — по 44 випадки.