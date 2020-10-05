Леонід Кравчук, фото: Michał Józefaciuk

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Україна планує сформувати раду з участю вихідців із Донбасу, яка напрацьовуватиме пропозиції для Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Леонід Кравчук, перший президент України та голова української делегації у ТКГ, заявив про це в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не взяти одного члена делегації України в ТКГ, а зібрати раду людей, які будуть допомагати збирати можливості, думки, пропозиції, — зазначив Кравчук.

За словами Кравчука, серед людей, які пропонують свою допомогу, є ті, хто все життя пропрацював на Донбасі і займав там «дуже важливі позиції».

Тобто їх там добре знають, а вони добре знають Донбас, — наголосив він.

Нагадаємо, у серпні Кравчук запропонував запровадити нове формулювання замість «особливого статусу» Донбасу. На його думку, більш вдалим буде формулювання «особливий режим адміністративного управління».