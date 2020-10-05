Нобелівку з медицини присудили вченим-відкривачам гепатиту С, фото — Твіттер Нобелівської премії

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Ракурс

Нобелівську премію з медицини у 2020 році присудили вченим, які досліджували гепатит С.

Як повідомила прес-служба Нобелівської премії 5 жовтня, відкриття трьох лауреатів виявили причину випадків хронічного гепатиту та дозволили винайти нові ліки.

Цього року нагороду присудили трьом вченим — Харві Олтеру, Майклу Хаутону та Чарльзу Райсу. Саме Хаутон зумів виділити геном раніше невідомого вірусу, який згодом назвали вірусом гепатиту С.

У Стокгольмі 5 жовтня стартував Нобелівський тиждень. Традиційно першими оголосили ім’я лауреата премії з медицини і фізіології.

Вперше в історії вірус гепатиту С тепер можна вилікувати. Відкриття лауреатів 2020 року виявили причину випадків хронічного гепатиту та дозволили зробити аналізи крові та винайти нові ліки, які врятували мільйони життів, — йдеться в офіційному повідомленні оргкомітету.



Нобелівську премію з фізики вручать 6 жовтня, лауреат з хімії буде відомий 7 жовтня, літературну премію вручать у четвер, 8 жовтня, о 14:00, премію миру — в п’ятницю, 9 жовтня. Лауреат нагороди за економічні досягнення стане відомий через тиждень, 12 жовтня.