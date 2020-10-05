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Божевільний день в чемпіонаті Англії — відео розгромів «Ліверпуля» та МЮ, фото — Спорт-експрес

Божевільний день в чемпіонаті Англії — відео розгромів «Ліверпуля» та МЮ

5 жов 2020, 13:24
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У чемпіонаті Англії з футболу «Ліверпуль» пропустив сім голів від «Астон Вілли», а «Тоттенхем» в більшості розгромив «Манчестер Юнайтед» 6:1.

Втратив очки й «Манчестер Сіті», який на виїзді зіграв унічию з «Лідсом» 1:1.

«Ліверпуль», чинний чемпіон Англії з футболу, вперше пропустив чотири голи в одному таймі, а також вперше за 67 років пропустив сім голів у матчі і програв 2:7.

Востаннє така ситуація спостерігалася у вересні 1953 року, коли «Сандерленд» розгромив чемпіона Англії 1952 року «Арсенал» 7:1.


В англійській Прем'єр-лізі після чотирьох турів лідирують «Евертон», «Астон Вілла» та «Лестер», з яким грати в груповому етапі Ліги Європи луганській «Зорі».

Джерело: Ракурс


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