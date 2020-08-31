В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Коронавирус в Украине подкосил уже 121 тыч. человек. Повторные случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2, приводящим к развитию коронавирусной болезни COVID-19, зафиксировали на Житомирщине.

Повторно заразились двое медработников. Об этом во время еженедельного пресс-брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

Отмечается, что эти медработники — врачи первичной медицинской помощи из расположенного восточнее Житомира Коростышевского района. Всего с начала эпидемии в области заболели 296 медработников.

Всего на Житомирщине за время эпидемии COVID-19 зафиксированы уже более 3,3 тыс. случаев коронавируса, из них 1 тыс. 854 человека выздоровели, 65 — умерли.

Напомним, в Украине недавно обновили перечень карантинных зон. Согласно ему, Коростышевский район относится к «зеленой» зоне, в которой действуют менее строгие ограничения. В то же время Житомир и Житомирский район отнесены ко второй по строгости «оранжевой» зоне.