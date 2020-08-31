Повторные случаи заражения коронавирусом обнаружили на Житомирщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n143203-povtornye-sluchai-zarajeniya-koronavirusom-obnarujili-na-jitomirschine-video.htmlРакурс
Коронавирус в Украине подкосил уже 121 тыч. человек. Повторные случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2, приводящим к развитию коронавирусной болезни COVID-19, зафиксировали на Житомирщине.
Повторно заразились двое медработников. Об этом во время еженедельного пресс-брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
Отмечается, что эти медработники — врачи первичной медицинской помощи из расположенного восточнее Житомира Коростышевского района. Всего с начала эпидемии в области заболели 296 медработников.
Всего на Житомирщине за время эпидемии COVID-19 зафиксированы уже более 3,3 тыс. случаев коронавируса, из них 1 тыс. 854 человека выздоровели, 65 — умерли.
Напомним, в Украине недавно обновили перечень карантинных зон. Согласно ему, Коростышевский район относится к «зеленой» зоне, в которой действуют менее строгие ограничения. В то же время Житомир и Житомирский район отнесены ко второй по строгости «оранжевой» зоне.