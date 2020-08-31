В Україні триває епідемія коронавірусу

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Коронавірус в Україні підкосив вже 121 тис. осіб. Повторні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, зафіксували на Житомирщині.

Повторно інфікувалися двоє медпрацівників. Про це під час щотижневого прес-брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик.

Зазначається, що ці медпрацівники — лікарі первинної медичної допомоги із розташованого на схід від Житомира Коростишівського району. Всього з початку епідемії в області захворіли 296 медпрацівників.

Загалом на Житомирщині за час епідемії COVID-19 зафіксовано вже понад 3,3 тис. випадків коронавірусу, з них 1 тис. 854 людини одужали, 65 — померли.

Нагадаємо, в Україні нещодавно оновили перелік карантинних зон. Згідно з ним, Коростишівський район належить до «зеленої» зони, у якій діють найменш суворі обмеження. Водночас Житомир та Житомирський район віднесені до другої за суворістю «помаранчевої» зони.