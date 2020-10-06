Зеленський звинуватив ЗМІ у зриві діалогу з Росією, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n144733-zelenskyy-zvynuvatyv-zmi-u-zryvi-dialogu-z-rosiieu.html

Ракурс

Переговори України з Росією щодо війни на Донбасі зривають ЗМІ. Саме засоби масової інформації президент України Володимир Зеленський звинуватив у спробах зупинити переговорний процес.

В інтерв’ю Politico Europe глава держави розповів, що «ЗМІ роблять все, щоб зірвати будь-які можливості діалогу навіть у межах „Нормандії“ чи мінського процесу».

Він натякнув на те, що ці ЗМІ належать фінансовим структурам, чи політикам, які були у владі до нього та обіймали найвищі посади.

У них у всіх є медіа. Вони їм належать — на превеликий жаль. Хоча ми ніколи не здаємося і вважаємо, що в будь-якому разі в питанні припинення війни ми будемо рухатися вперед і розмовлятимемо і з партнерами, і з Росією для того, щоб повернути людей і території, — передає слова Зеленського його прес-служба.

Президент упевнений, що Київ ніколи не зупинить війну, якщо не буде говорити з Росією. І хоча окремо Зеленський згадав про підтримку західних партнерів України, він наголосив на важливвовсті особистих переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним.