Зеленські полетять з візитом до Джонсона, принца Вільяма і Кейт Міддлтон

https://racurs.ua/ua/n144717-zelenski-poletyat-z-vizytom-do-djonsona-prynca-vilyama-i-keyt-middlton.html

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Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська 7−8 жовтня відвідають з офіційним візитом Велику Британію.

Прес-служба Банкової повідомляє, що заплановані переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Передбачена й аудієнція президента та першої леді з Їхніми Королівськими Високостями герцогом та герцогинею Кембриджськими — принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.

В Лондоні Зеленський планує підписати українсько-британську угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, а також інші двосторонні документи щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки спільних проектів.

Зеленський відвідає також Лондонську фондову біржу, зустрінеться з британськими інвесторами, спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, лорд-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом.

У вересні стало відомо, що візит Зеленського в Білорусь скасували. Київ попросив на рік перенести проведення форуму регіонів обох країн, на який у Гродно мав прибути й Зеленський. Захід мав відбутися 8−9 жовтня.