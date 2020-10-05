У Північно-Кримському каналі знайшли тіло дитини, фото: прес-служба поліції Херсонської області

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У Північно-Кримському каналі на території Скадовського району Херсонської області виявили тіло чотирирічного хлопчика.

В результаті заарештували його 36-річну матір, повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Зазначається, що 41-річний батько дитини, який проживає окремо від колишньої дружини в тому ж населеному пункті — селищі Каланчак, звернувся до правоохоронців після того, як два дні поспіль не міг застати хлопчика та його матір вдома. Також жінка не відповідала на телефонні дзвінки.

Правоохоронці, які прибули на місце проживання родини, виявили в господарському приміщенні жінку, котра перебувала у вкрай пригніченому стані.

За словами жінки, вона разом зі своєю дитиною вчинила спробу самогубства через погіршення стану здоров’я у сина, котрий страждав на вкрай тяжку недугу.

Для цього вона разом із сином сіла в рейсовий автобус і поїхала у Скадовський район. Там вони вийшли на зупинці неподалік від Північно-Кримського каналу.

За її словами, вони з сином нібито разом стрибнули у воду.

Хлопчик втопився, а жінка змогла вибратися з каналу, — зазначається у повідомленні прес-служба поліції.

Згодом у Північно-Кримському каналі виявили тіло дитини.

Жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та призначено судово-психіатричну експертизу.

За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у 2018 році на Харківщині заарештували жінку, яка з необережності втопила власну доньку у ванній.