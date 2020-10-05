Акція пенсіонерів у Мінську. Фото: tyt.by

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Мітинг пенсіонерів за чесні вибори у Білорусі пройшов у Мінську у понеділок, 5 жовтня.

Близько 200 літніх людей зібралися на площі Незалежності. Колона мітингувальників дійшла до будівель уряду, КДБ та МВС. Старенькі тримають у руках плакати, квіти та ікони. Вони вимагають проведення чесних виборів та звільнення затриманих протестувальників. Про це повідомляє білоруське видання TYT.by.

Пенсіонери скандують: «Пішов геть, ти і твій ОМОН!», «Чесні вибори», «Свободу нашим онукам» та «Живе Білорусь». Також вони вигукують: «Бабусі проти насильства, дідусі проти ОМОНу». За пенсіонерами спостерігають невідомі. Силовики мітинг розганяти не поспішають.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Мітингувальники вважають, що результати виборів були сфальсифікованими на користь офіційно оголошеного переможцем багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка. З того часу в Білорусі тривають мітинги, силовики з демонстрантами не церемоняться.