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Акция пенсионеров в Минске. Фото: tyt.by

Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа — в Минске пенсионеры устроили митинг (ФОТО, ВИДЕО)

5 окт 2020, 16:38
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Митинг пенсионеров за честные выборы в Беларуси прошел в Минске в понедельник, 5 октября.

Около 200 пожилых людей собрались на площади Независимости. Колонна митингующих дошла до зданий правительства, КГБ и МВД. Старушки и старики держат в руках плакаты, цветы и иконы. Они требуют проведения честных выборов и освобождения задержанных протестующих. Об этом сообщает белорусское издание TYT.by.

Пенсионеры скандируют: «Пошел вон, ты и твой ОМОН!», «Честные выборы», «Свободу нашим внукам» и «Жыве Беларусь». Также они кричат: «Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа». За пенсионерами наблюдают неизвестные. Силовики митинг разгонять не спешат.

Акция пенсионеров в Минске. Фото: tyt.by

Акция пенсионеров в Минске. Фото: tyt.by

Акция пенсионеров в Минске. Фото: tyt.by

Акция пенсионеров в Минске. Фото: tyt.by


Напомним, президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Митингующие считают, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу официально объявленного победителем многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко. С тех пор в Беларуси продолжаются митинги, силовики с демонстрантами не церемонятся.


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