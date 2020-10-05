США анонсировали расширение санкций на политиков, которые поддерживают Деркача, фото — Волынь-нова

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Санкции против Андрея Деркача могут расшириться.

США продолжат использовать все возможные инструменты для противодействия деятельности нардепа Деркача и других подсанкционных политиков. Так объяснили в посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине. Дипломаты считают, что санкции, введенные против Деркача, могут сказаться на близких к нему людях и бизнесах.

Представитель посольства США Дэниэл Лангенкемп заявил, что Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США.

В Посольстве США напомнили частным лицам и компаниям, что беспокоиться о санкциях против Деркача стоит тем, кто оказывает материальную поддержку подсанкционным лицам. Такие граждане или организации могут сами стать объектом санкций.

Юридические лица, принадлежащие заблокированной персоне, также могут считаться заблокированными. Их имущество и собственность блокируются вне зависимости от того, указано ли именно это юрлицо в санкционном списке.

Напомним, что 10 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против Деркача и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США.

В мае нардеп обнародовал аудиозаписи якобы переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США, а ныне участника президентских выборов Джо Байдена.

Санкции предусматривают замораживание активов, находящихся в юрисдикции США, а также запрет для резидентов США на осуществление взаиморасчетов. Кроме того, также под блокировки попадают любые организации, которые на 50 или более процентов принадлежат лицам из санкционного списка.

Также по этим обвинениям санкции введены в отношении трех граждан РФ.

Деркач утверждал, что обнародованные им аудиозаписи якобы свидетельствуют о фактах международной коррупции.