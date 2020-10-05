США анонсували розширення санкцій на політиків, які підтримують Деркача, фото — Волинь-нова

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Санкції проти Андрія Деркача можуть розширитися.

США продовжать використовувати усі можливі інструменти для протидії діяльності нардепа Деркача та інших підсанкційних осіб. Так пояснили в Посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні. Дипломати вважають, що санкції, запроваджені проти Деркача, можуть позначитися на близьких до нього особах та бізнесах.

Речник посольства США Деніел Лангенкемп заявив, що Деркач підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами і служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США.

В Посольстві США нагадали приватним особам та компаніям, що занепокоїтися щодо санкцій Деркача варто тим, хто надає матеріальну підтримку підсанкційним особам. Такі громадяни чи організації можуть самі стати об'єктом санкцій.

Юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими. Їхнє майно і власність блокуються незалежно від того, чи перелічено саме цю юрособу в санкційному списку.

Нагадаємо, що 10 вересня Сполучені Штати запровадили санкції проти Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес у США. Деркач у травні оприлюднив аудіозаписи нібито переговорів п’ятого президента України Петра Порошенка та колишнього віце-президента США, а нині учасника президентських виборів Джо Байдена.

Санкції передбачають заморожування активів, які перебувають в юрисдикції США, а також заборону для резидентів США на здійснення взаєморозрахунків. Крім того, також під блокування потрапляють будь-які організації, що на 50 або більше відсотків належать особам із санкційного списку. Також за цими звинуваченнями санкції запроваджені щодо трьох громадян РФ.

Деркач стверджував, що оприлюднені ним аудіозаписи нібито свідчать про факти міжнародної корупції.