Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 6 жовтня буде складною у низці регіонів.

Завтра очікуються дощі у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. На решті території переважатиме хмарність з проясненнями. Пориви вітру 15−20 м/с очікуються в усіх регіонах, крім крайнього сходу. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Температура повітря очікується вночі від 8° до 18° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 18−24° вище нуля за Цельсієм.

Погода у Києві 6 жовтня буде дощовою лише вдень, а вночі істотних опадів не прогнозують. Вночі повітря прогріється до 12−14° тепла, а вдень — 19−21° вище нуля.

Погода в Харкові завтра буде хмарною та відносно теплою. Температуру повітря вночі прогнозують 8−10° тепла, вдень 20−22° вище нуля.

Погодні умови в Одесі у вівторок очікуються без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 16−18° тепла, а вдень обіцяють 20−22° вище нуля.

Погода у Львові найближчої доби буде дощовою. Вночі температура повітря 12−14° тепла, а вдень — 19−21° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 6 жовтня буде з дощем та грозами. Температурні показники наступні — вночі 12−14° тепла, а вдень 18−21° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 6 жовтня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, погода в Україні 5 жовтня прогнозувалася тепла та сонячна, а на заході синоптики обіцяли короткочасні дощі з грозами. Очікувалося, що вдень температура повітря прогріється до 24° тепла.