Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n144713-shkvaly-dojdi-i-moros-pogoda-v-ukraine-na-6-oktyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 6 октября будет сложной в ряде регионов.

Завтра ожидаются дожди в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. На остальной территории будет преобладать облачность с прояснениями. Порывы ветра 15−20 м/с ожидаются во всех регионах, кроме крайнего востока. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Температура воздуха ожидается ночью от 8° до 18° тепла, а днем столбики термометров покажут 18−24° выше нуля по Цельсию.

Погода в Киеве 6 октября будет дождливой только днем, а ночью существенных осадков не прогнозируют. Ночью воздух прогреется до 12−14° тепла, а днем — 19−21° выше нуля.

Погода в Харькове завтра будет облачной и относительно теплой. Температуру воздуха ночью прогнозируют 8−10° тепла, днем 20−22° выше нуля.

Погодные условия в Одессе во вторник ожидаются без осадков. Столбики термометров ночью покажут 16−18° тепла, а днем обещают 20−22° выше нуля.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет дождливой. Ночью температура воздуха 12−14° тепла, а днем — 19−21° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 6 октября будет с дождем и грозами. Температурные показатели следующие — ночью 12−14° тепла, а днем 18−21° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 6 октября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, погода в Украине 5 октября прогнозировалась теплая и солнечная, а на западе синоптики обещали кратковременные дожди с грозами. Ожидалось, что днем температура воздуха прогреется до 24° тепла.