Росіяни вимагають вивчати у школах «українську окупацію Криму», фото — 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n144712-rosiyany-vymagaut-vyvchaty-u-shkolah-ukrayinsku-okupaciu-krymu.html

Ракурс

Шкільний курс історії Криму став причиною політичних суперечок на окупованому півострові. Посібником для 10 класу незадоволені представники так званої «патріотичної громадськості» і «ветерани проросійських організацій». Вони вимагають розповідати школярам про «українську окупацію» півострова і детально розповісти про події так званої «російської весни» 2014 року.

Автори книги і освітні чиновники не погоджуються з цими претензіями і сподіваються, що переписувати підручник їм не доведеться, повідомляє «Новая газета».

Депутат Верховної ради Криму в 2006—2010 роках, засновник «Російського блоку» Олександр Свистунов направив міністру освіти РФ заяву від імені «патріотичної громадськості» півострова. Він просить відкликати зі шкіл і бібліотек другу частину підручника «Історія Криму. 10 клас».

За його словами, у посібнику «брехливо і тенденційно описана історія пострадянського періоду півострова».

Його автори не визнають факту української окупації Криму і Севастополя, ігнорують опис національно-визвольної боротьби жителів півострова. Заперечується факт масових політичних репресій з боку українського режиму, — йдеться в заяві.

Торік на окупованому півострові звинуватили авторів книги у використанні сумнівних даних про нібито масовий колабораціонізм кримських татар у роки Другої світової війни. Влада була змушена прибрати з підручника розділ, присвячений вимушеній чи свідомій взаємодії кримських татар з нацистською Німеччиною.