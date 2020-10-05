Россияне требуют изучать в школах «украинскую оккупацию Крыма», фото — 112 Украина

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Школьный курс истории Крыма стал причиной политических споров на оккупированном полуострове. Учебником для 10 класса недовольны представители так называемой «патриотической общественности» и «ветераны пророссийских организаций». Они требуют рассказывать школьникам об «украинской оккупации» полуострова и подробно рассказать о событиях так называемой «Русской весны» 2014 года.

Авторы книги и чиновники не согласны с этими претензиями и надеются, что переписывать учебник им не придется, сообщает «Новая газета».

Депутат Верховной Рады Крыма в 2006—2010 годах, основатель «Русского блока» Александр Свистунов направил министру образования РФ заявление от имени «патриотической общественности» полуострова. Он просит изъять в школах и библиотеках вторую часть учебника «История Крыма. 10 класс».

По его словам, в пособии «ложно и тенденциозно описана история постсоветского периода полуострова».

Его авторы не признают факта украинской оккупации Крыма и Севастополя, игнорируют описание национально-освободительной борьбы жителей полуострова. Отрицается факт массовых политических репрессий со стороны украинского режима, — говорится в заявлении «Русского блока».

В прошлом году на оккупированном полуострове обвинили авторов ученика по истории в использовании сомнительных данных о якобы массовом коллаборационизме крымских татар в годы Второй мировой войны. Власти были вынуждены убрать из учебника раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию крымских татар с нацистской Германией.