Урсула фон дер Ляйен, фото: InfoResist

https://racurs.ua/n144711-glava-evrokomissii-ne-budet-uchastvovat-v-sammite-ukraina-es-nazvana-prichina.html

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не будет участвовать в саммите Украина-ЕС, который должен состояться завтра, 6 октября.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает издание SAPO24.

На саммите Еврокомиссию будет представлять глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Отмечается, что фон дер Ляйен недавно пошла не самоизоляцию из-за обнаружения коронавирусной болезни COVID-19 у человека, с которым она контактировала.

Хотя симптомов коронавируса у фон дер Ляйен нет, а сделанный сегодня, 5 октября, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, она будет продолжать находиться на самоизоляции предусмотренный правилами здравоохранения срок, отметил Мамер.

Глава Еврокомиссии 6 октября также пропустит участие в пленарном заседании Европарламента и не будет председательствовать на заседании Коллегии комиссаров.

Глава Еврокомиссии находится на семидневной самоизоляции, срок которой истекает в конце суток 6 октября.

Напомним, эксперты считают, что недавние события вокруг антикоррупционных органов в Украине будет главной темой обсуждений саммита Украина-ЕС.