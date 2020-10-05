Урсула фон дер Ляйєн, фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n144711-golova-ievrokomisiyi-ne-bratyme-uchasti-v-samiti-ukrayina-ies-nazvano-prychynu.html

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн не братиме участі у саміті Україна-ЄС, котрий має відбутися завтра, 6 жовтня.

Про це заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє видання SAPO24.

На саміті Єврокомісію представлятиме очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Зазначається, що фон дер Ляйєн нещодавно пішла не самоізоляцію через виявлення коронавірусної хвороби COVID-19 у людини, з якою вона контактувала.

Хоча симптомів коронавірусу у фон дер Ляйєн немає, а зроблений сьогодні, 5 жовтня, тест на COVID-19 показав негативний результат, вона продовжуватиме перебувати на самоізоляції передбачений правилами охорони здоров’я термін, зазначив Мамер.

Голова Єврокомісії 6 жовтня також пропустить участь у пленарному засіданні Європарламенту та не буде головувати на засіданні Колегії комісарів.

Очільниця Єврокомісії перебуває на семиденній самоізоляції, термін якої завершується наприкінці доби 6 жовтня.

Нагадаємо, експерти вважають, що нещодавні події довкола антикорупційних органів в Україні буде головною темою обговорень саміту Україна-ЄС.