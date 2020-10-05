В Северо-Крымском канале нашли тело ребенка, фото: пресс-служба полиции Херсонской области

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Ракурс

В Северо-Крымском канале на территории Скадовского района Херсонской области обнаружили тело четырехлетнего мальчика.

В результате задержали его 36-летнюю мать, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Отмечается, что 41-летний отец ребенка, который проживает отдельно от бывшей жены в том же населенном пункте — поселке Каланчак, обратился к правоохранителям после того, как два дня подряд не мог застать мальчика и его мать дома. Также женщина не отвечала на телефонные звонки.

Прибывшие на место проживания семьи правоохранители обнаружили в хозяйственном помещении женщину, которая находилась в крайне подавленном состоянии.

По словам женщины, она вместе со своим ребенком совершила попытку самоубийства из-за ухудшения состояния здоровья сына, который страдал крайне тяжелой болезнью.

Для этого она вместе с сыном села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Там они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала.

По ее словам, они с сыном якобы вместе прыгнули в воду.

Мальчик утонул, а женщина смогла выбраться из канала, — отмечается в сообщении пресс-службы полиции.

Впоследствии в Северо-Крымском канале обнаружили тело ребенка.

Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и назначена судебно-психиатрическая экспертизу.

В связи с этим инцидентом открыто уголовное производство по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в 2018 году на Харьковщине арестовали женщину, которая по неосторожности утопила свою дочь в ванной.