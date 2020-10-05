Зеленские полетят к Борису Джонсону, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон

Вместо Беларуси Зеленские полетят к Борису Джонсону, принцу Уильяму и Кейт Миддлтонhttps://racurs.ua/n144717-vmesto-belarusi-zelenskie-poletyat-k-borisu-djonsonu-princu-uilyamu-i-keyt-middlton.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская 7−8 октября посетят с официальным визитом Великобританию.
Пресс-служба Банковой сообщает, что запланированы переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Предусмотрена также аудиенция президента и первой леди с Их Королевским Высочеством герцогом и герцогиней Кембриджскими — принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
В Лондоне Зеленский планирует подписать соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, а также другие двусторонние документы о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержке совместных проектов.
Зеленский посетит Лондонскую фондовую биржу, встретится с британскими инвесторами, спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом.
В сентябре стало известно, что визит Зеленского в Беларусь отменили. Киев попросил на год перенести проведение форума регионов обеих стран, на который в Гродно должен был прибыть и Зеленский. Мероприятие планировали на 8−9 октября.