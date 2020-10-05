Зеленские полетят к Борису Джонсону, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон

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Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская 7−8 октября посетят с официальным визитом Великобританию.

Пресс-служба Банковой сообщает, что запланированы переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Предусмотрена также аудиенция президента и первой леди с Их Королевским Высочеством герцогом и герцогиней Кембриджскими — принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

В Лондоне Зеленский планирует подписать соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, а также другие двусторонние документы о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержке совместных проектов.

Зеленский посетит Лондонскую фондовую биржу, встретится с британскими инвесторами, спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом.

В сентябре стало известно, что визит Зеленского в Беларусь отменили. Киев попросил на год перенести проведение форума регионов обеих стран, на который в Гродно должен был прибыть и Зеленский. Мероприятие планировали на 8−9 октября.