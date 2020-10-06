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Ракурс
Зеленский обвинил СМИ в срыве диалога с Россией, фото — ОП

Зеленский обвинил СМИ в срыве диалога с Россией

6 окт 2020, 09:26
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Переговоры Украины с Россией по поводу войны на Донбассе срывают СМИ. Именно средства массовой информации президент Украины Владимир Зеленский обвинил в попытках остановить переговорный процесс.

В интервью Politico Europe глава государства рассказал, что «СМИ делают все, чтобы сорвать любые возможности диалога даже в рамках „Нормандии“ или минского процесса».

Он намекнул на то, что эти СМИ принадлежат финансовым структурам, или политикам, которые были во власти до него и занимали высокие должности.

У них у всех есть медиа. Они им принадлежат — к сожалению. Хотя мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории, — передает слова Зеленского его пресс-служба.

Президент уверен, что Киев никогда не остановит войну, если не будет говорить с Россией. И хотя отдельно Зеленский вспомнил о поддержке западных партнеров Украины, он заявил о важности личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.


Если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью вернуть все наши территории, — считает президент.

Источник: Ракурс


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