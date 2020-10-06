Дональд Трамп. Фото: РБК

https://racurs.ua/n144732-tramp-vernulsya-k-rabote-v-belyy-dom-i-uspel-navlech-gnev-medikov-video-incidenta.html

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Дональд Трамп, президент США, который несколько дней находился на лечении в одном из лучших медицинских центров из-за коронавируса, заявил, что американцам не стоит бояться заболевания.

Он добавил, что в стране есть лучшие лекарства и медицинское оборудование, поэтому его соотечественники могут успешно преодолеть болезнь. Соответствующее видеообращение американский лидер разместил на своей странице в Twitter.

Президент США рассказал, что во время болезни много узнал о коронавирусе, и может уверенно сказать, что самое важное в борьбе с вирусом — «не дать ему доминировать», а преодолеть болезнь можно с помощью современного оборудования в больницах.

В свою очередь медики назвали такое заявление президента опасным, поскольку от коронавируса в США погибли более 210 тыс. американцев. Специалистов возмутил тот факт, что лидер государства легкомысленно относится к смертельной болезни и призывает всех граждан пренебрегать ею, перекладывая ответственность на медицину.

Профессор Джорджтаунского университета в сфере медицинского права Лоуренс Гостин заявил, что высказывания Трампа подрывают работу органов здравоохранения, а также ведущих ученых страны. Он назвал COVID-19 наиболее заразной и летальной пандемией за последние сто лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что состояние президента США Дональда Трампа, который заразился COVID-19, может быть значительно хуже, чем сообщают в Белом доме. Врач американского лидера Шон Конли рассказал, что Трамп хорошо себя чувствует. В то же время знакомый с состоянием здоровья президента источник заявил, что на самом деле ситуация противоположная.