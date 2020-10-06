Протесты в Кыргызстане. Фото: Настоящее время

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Протесты в Кыргызстане из-за результатов парламентских выборов вспыхнули в стране. Оппозиционеры смогли добиться освобождения из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Его вывели сотрудники спецслужб, которые перешли на сторону протестующих. Об этом сообщает «Настоящее время».

Сообщается, что оппозиционерам удалось захватить резиденцию президента. После ее захвата они устроили пожар в здании, в результате несколько этажей охватило пламя.



Оппозиция захватила власть в столице Кыргызстана и начала создавать собственные государственные органы. Временным комендантом Бишкека стал экс-заместитель министра внутренних дел курсантов Асанов. Исполняющим обязанности главы Госкомитета нацбезопасности стал заместитель Совбеза Омурбек Суваналиев. Также в Бишкеке формируют народные дружины из активистов.

Новая власть Киргизии заявила, что аннулирует результаты выборов и назначит новые, но дату голосования пока не называет. Также оппозиционеры обещают арестовать всех, кто принимал участие в фальсификации выборов и подкупе избирателей.





По данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, во время протестов за прошедшие сутки ранения получили более чем полтысячи митингующих. Один из них умер от тяжелой травмы головы.



Как известно, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, в результате чего победили провластные партии. Оппозиция не признала результаты выборов и устроила протесты. Люди требовали перевыборов и сообщали о массовых подкупах избирателей и фальсификациях.





Напомним, ранее мы сообщали, что протест в столице Кыргызстана перерос в массовые беспорядки и разгон активистов. Протестующие пытались штурмовать дворец президента Кыргызстана, но силовики применили против них водометы и слезоточивый газ.

В ответ активисты закидали оппонентов камнями. Кроме того, во время столкновений были слышны выстрелы и взрывы.