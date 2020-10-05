Протест в Кыргызстане. Фото: obozrevatel.com

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Протест в Бишкеке, столице Кыргызстана, перерос в массовые беспорядки и разгон активистов.

Протестующие пытались штурмовать дворец президента Кыргызстана, но силовики применили против них водометы и слезоточивый газ. Кроме того, во время сумерек были слышны выстрелы и взрывы. Впоследствии демонстрантов оттеснили от Белого дома. Об этом 5 октября сообщает 24.kg.

В результате силового разгона протестов пострадали по меньшей мере 16 человек. По информации местного издания kaktus. media, четырех человек с различными травмами доставили в столичный научно-исследовательский центр травматологии. Десяток пострадавших попали в Национальный госпиталь, а еще два госпитализированы в городскую клиническую больницу № 1. Некоторые протестующие получили огнестрельные ранения.

Как известно, в Киргизии местные партии устроили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протеста вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.

Инициаторами протестов стали партии «Реформа», «Мекен Интимаги», «Чон Казат», «Ийман Нуру» и «Ордо». Эти политсилы подписали резолюцию об объединении.

Напомним, 5 октября в Минске состоялся митинг пенсионеров, которые требовали проведения честных выборов в Беларуси и освобождения задержанных протестующих.