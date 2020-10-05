Протест у Киргизстані. Фото: obozrevatel.com

https://racurs.ua/ua/n144725-zavorushennya-u-kyrgyzstani-demonstranty-shturmuvaly-palac-prezydenta-ie-poraneni-video.html

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Протест у Бішкеку, столиці Киргизстану, переріс у масові заворушення та розгін активістів.

Протестувальники намагалися штурмувати палац президента Киргизстану, але силовики застосували проти них водомети та сльозогінний газ. Протестувальники натомість закидали опонентів камінням. Крім того, під час сутіночок були чуті постріли та вибухи. Згодом демонстрантів відтіснили від Білого дому. Про це 5 жовтня повідомляє 24.kg.

Внаслідок силового розгону протестів постраждали щонайменше 16 осіб. За інформацією місцевого видання kaktus. media, чотирьох осіб із різними травмами доправили в столичний науково-дослідний центр травматології. Десяток постраждалих потрапили в Національний госпіталь, а ще двоє госпіталізовані у міську клінічну лікарню № 1. Деякі протестувальники дістали вогнепальні поранення.

Як відомо, в Киргизії місцеві партії влаштували мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протесту вийшли кілька тисяч людей, демонстранти намагалися штурмувати парламент і палац президента.

Ініціаторами протестів стали партії «Реформа», «Мекен Интимаги», «Чон Казат», «Ийман Нуру» та «Ордо». Ці політсили підписали резолюцію про об'єднання.

Нагадаємо, 5 жовтня у Мінську відбувся мітинг пенсіонерів, які вимагали проведення чесних виборів у Білорусі та звільнення затриманих протестувальників.