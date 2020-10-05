Марс максимально близько наблизиться до Землі. Фото: tribuneindia.com

https://racurs.ua/ua/n144724-mars-maksymalno-blyzko-nablyzytsya-do-zemli-foto-video.html

Ракурс

Планета Марс 6 жовтня 2020 року підійде до планети Земля на максимально близьку відстань — 62,07 млн км.

Наступного разу таке зближення відбудеться аж через 15 років. Наразі Червона планета знаходиться на протилежній стороні Землі від Сонця. Про це повідомляється на веб-сторінці американського космічного агентства NASA.

Найближчої від нашої планети точки Марс досягне близько півночі й буде знаходитися в оточенні дуже невеликої кількості зірок. Тому цю планету буде легко побачити і без телескопа.

Фахівці NASA зазначають, що зближення планет відбувається кожні два роки. При цьому підхід планет на таку близьку відстань один від одного дуже рідкісне явище. Найменшу дистанцію у 55,7 млн км реєстрували у 2003 році.

Нагадаємо, днями китайський космічний корабель, який летить на планету Марс у рамках місії «Тяньвень-1», зробив селфі в безкрайній порожнечі і відправив знімок на Землю.