10% населення Землі могло заразитися COVID-19. Фото: pereschepynske.otg.dp.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n144723-10-naselennya-zemli-moglo-infikuvatysya-covid-19-vooz.html

Ракурс

Коронавірус, який розповсюдився з Китаю на увесь світ, міг інфікувати 10% населення Землі.

COVID-19 міг підчепити кожен 10 житель планети. Таким чином за найоптимістичнішим прогнозом могли інфікуватися загалом понад 760 млн осіб. При цьому офіційні дані свідчать про 35,5 млн заражених від початку пандемії. Про це заявив глава служби надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я Майкл Раян, повідомляє AP.

У ВООЗ очікують на нові спалахи коронавірусу в Азії та Європі, особливо Східному Середземномор’ї. Раян упевнений, що коронавірус прогресуватиме і далі, тому 90% населення залишаються у зоні ризику.

Раніше у ВООЗ головними винуватцями можливого зростання смертності називали молодих людей, які останнім часом все частіше інфікуються коронавірусом. Також в організації заявили, що не виключали того, що COVID-19 може стати сезонною хворобою.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що вже найближчими місяцями в Україні очікується зростання кількості інфікованих щонайменше до 5 тис. на добу.