Сплеском смертності від COVID-19 лякає ВООЗ і звинувачує молодь. Фото: uklbt.yanao.ru

https://racurs.ua/ua/n143048-spleskom-smertnosti-vid-covid-19-lyakaie-vooz-i-zvynuvachuie-molod.html

Ракурс

Сплеск смертності від COVID-19 цієї зими пророкують у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ). Головними винуватцями можливого зростання смертності у ВООЗ називають молодих людей, які останнім часом все частіше інфікуються коронавірусом.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що організація отримує все більше доказів того, що молодь заражає інших людей на масових заходах, пише Reuters.

У ВООЗ вважають, що з наближенням зими молодь, ймовірно, почне тісно контактувати з людьми похилого віку і заражати їх. Серед молоді смертність буде низькою, а от люди похилого віку з групи ризику опиняться під ударом. Клюге порекомендував людям старшого віку захистити себе від грипу за допомогою вакцини.

Як відомо, у Франції та Іспанії останнім часом спостерігається різке зростання зараження коронавірусом. Фіксуються часті спалахи епідемії і влада розглядає можливість повернення до жорсткого карантину.

Як раніше писав «Ракурс», у ВООЗ заявляли, що молоді люди часто безсимптомно переносять коронавірус, тому можуть навіть не здогадуватися, що вони є переносниками інфекції і становлять небезпеку для людей похилого віку.