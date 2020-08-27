Всплеском смертности от COVID-19 пугает ВОЗ и обвиняет молодежь. Фото: uklbt.yanao.ru

https://racurs.ua/n143048-vspleskom-smertnosti-ot-covid-19-pugaet-voz-i-obvinyaet-molodej.html

Ракурс

Всплеск смертности от COVID-19 этой зимой пророчат во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Главными виновниками возможного роста смертности в ВОЗ называют молодых людей, которые в последнее время все чаще инфицируются коронавирусом.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация получает все больше доказательств того, что молодежь заражает других людей на массовых мероприятиях, пишет Reuters.

В ВОЗ считают, что с приближением зимы молодежь, вероятно, начнет тесно контактировать с пожилыми людьми и заражать их.

Среди молодежи смертность будет низкой, зато пожилые люди из группы риска окажутся под ударом. Клюге порекомендовал людям старшего возраста защитить себя от гриппа с помощью вакцины.

Как известно, во Франции и Испании в последнее время наблюдается резкий рост заражения коронавирусом. Фиксируются частые вспышки эпидемии и власти рассматривают возможность возвращения к жесткому карантину.

Как ранее писал «Ракурс», в ВОЗ заявляли, что молодые люди часто безсимптомно переносят коронавирус, поэтому могут даже не догадываться, что они являются переносчиками инфекции и представляют опасность для пожилых людей.