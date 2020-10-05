10% населения Земли могло заразиться COVID-19. Фото: pereschepynske.otg.dp.gov.ua

https://racurs.ua/n144723-10-naseleniya-zemli-moglo-inficirovatsya-covid-19-voz.html

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Коронавирус, который распространился из Китая на весь мир, мог инфицировать 10% населения Земли.

COVID-19 мог подцепить каждый 10 житель планеты. Таким образом по самому оптимистичному прогнозу могли инфицироваться в общей сложности более 760 млн человек. При этом официальные данные свидетельствуют о 35,5 млн зараженных от начала пандемии. Об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, сообщает AP.

В ВОЗ ожидают новые вспышки коронавируса в Азии и Европе, особенно в Восточном Средиземноморье. Райан уверен, что коронавирус будет и дальше прогрессировать, поэтому 90% населения остаются в зоне риска.

Ранее в ВОЗ главными виновниками возможного роста смертности называли молодых людей, которые в последнее время все чаще заражаются коронавирусом. Также в организации заявили, что не исключали того, что COVID-19 может стать сезонной болезнью.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что уже в ближайшие месяцы в Украине ожидается рост количества инфицированных минимум до 5 тыс. на сутки.