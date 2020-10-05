Отменой безвиза пригрозили украинским олигархам и политикам. Фото: prm.ua

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Отменой безвизового режима для ряда украинских олигархов и политиков угрожают в Европейском парламенте.

Евродепутаты написали открытое письмо руководителю фракции партии «Слуга народа» Давиду Арахамии, в котором выступили с предупреждением для политиков и олигархов, ответственных за сворачивание реформ. В письме говорится о том, что опасность потери Украиной безвизового режима и финансовой поддержки — это не слухи. Об этом говорится в совместном письме Виолы фон Крамон-Таубадель, Михаэля Галера и Расы Юкнявичене.

Депутаты напомнили, что за последние шесть лет ЕС предоставил Украине более 15 млрд евро. В письме говорится и о невыполненных Владимиром Зеленским предвыборных обещаниях, а именно — увеличении зарплат педагогам и тюремных сроках для коррупционеров.

Также авторы письма заявляют, что некоторые представители «Слуги народа» распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП. Депутаты возмущены, что коррупция в Украине не ликвидирована, а важные реформы сворачиваются. В заявлении говорится и о том, что руководителя Антикоррупционной прокуратуры планируют выбирать комиссией, «которая не имеет значительного антикоррупционного опыта, репутации и высоких моральных качеств и публичного авторитета».

По словам евродепутатов, генеральный прокурор «останавливает обвинения в делах коррумпированных судей», а также ряд других резонансных дел. Они считают, что такие действия угрожают макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

Мы оставляем за собой право накладывать конкретный отказ в таких свободах отдельным олигархам и политикам, которые злоупотребляют этим правом ради своей незаконной деятельности, — также заявили депутаты, но добавили, что не планируют отменять безвизовый режим между Украиной и ЕС.

Напомним, посол Европейского Союза в Киеве Матти Маасикас заявлял, что заявление европарламентария Виолы фон Крамон о прямой угрозе для безвизового режима с Украиной имеет вес, однако окончательное решение принимает Еврокомиссия. Дипломат подчеркнул, что ситуация вокруг НАБУ должна разрешиться как можно скорее.