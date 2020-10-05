Скасуванням безвізу пригрозили українським олігархам та політикам. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/ua/n144722-skasuvannyam-bezvizu-ukrayinskym-oligarham-i-politykam-prygrozyly-v-ievroparlamenti.html

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Скасуванням безвізового режиму для низки українських олігархів та політиків погрожують у Європейському парламенті.

Євродепутати написали відкритий лист керівнику фракції партії «Слуга народу» Давиду Арахамії, в якому виступили з попередженням для політиків і олігархів, відповідальних за згортання реформ. У листі йдеться про те, що небезпека втрати Україною безвізового режиму та фінансової підтримки — це не чутки. Про це йдеться у спільному листі Віоли фон Крамон-Таубадель, Міхаеля Галера та Раси Юкнявічене.

Депутати нагадали, що за останні шість років ЄС надав Україні понад 15 млрд євро. У листі йдеться й про невиконані Володимиром Зеленський передвиборчі обіцянки, а саме — збільшення зарплат педагогам та тюремні строки для корупціонерів.

Також автори листа заявляють, що деякі представники «Слуги народу» поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП. Депутати обурені, що корупція в Україні не ліквідована, а важливі реформи згортаються. У заяві йдеться й про те, що керівника Антикорупційної прокуратури планують обирати комісією, «яка не має значного антикорупційного досвіду, репутації та високих моральних якостей і публічного авторитету».

За словами євродепутатів, генеральний прокурор «зупиняє обвинувачення в справах корумпованих суддів», а також низку інших резонансних справ. Вони вважають, що такі дії загрожують макрофінансовій допомозі у розмірі 1,2 млрд євро.

Ми залишаємо за собою право накладати конкретну відмову в таких свободах окремим олігархам та політикам, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності, — також заявили депутати, але додали, що не планують скасовувати безвізовий режим між Україною та ЄС.

Нагадаємо, посол Європейського Союзу у Києві Матті Маасікас заявляв, що заява європарламентаря Віоли фон Крамон про пряму загрозу для безвізового режиму з Україною має вагу, проте остаточне рішення ухвалює Єврокомісія. Дипломат наголосив, що ситуація навколо НАБУ має вирішитися якомога швидше.