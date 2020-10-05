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Ракурс
Марс максимально близко приблизится к Земле. Фото: tribuneindia.com

Марс максимально близко приблизится к Земле (ФОТО, ВИДЕО)

5 окт 2020, 19:35
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Планета Марс 6 октября 2020 года подойдет к планете Земля на максимально близкое расстояние — 62,07 млн км.

В следующий раз такое сближение произойдет аж через 15 лет. Сейчас Красная планета находится на противоположной стороне Земли от Солнца. Об этом сообщается на веб-странице американского космического агентства NASA.

Ближайшей от нашей планеты точки Марс достигнет около полуночи и будет находиться в окружении очень небольшого количества звезд. Поэтому эту планету будет легко увидеть и без телескопа.

Специалисты NASA отмечают, что сближение планет происходит каждые два года. При этом подход планет на такое близкое расстояние друг от друга очень редкое явление. Наименьшую дистанцию в 55,7 млн км регистрировали в 2003 году.

Марс максимально близко приблизится к Земле. Фото: NASA

Марс максимально близко приблизится к Земле. Фото: NASA


Напомним, на днях китайский космический корабль, который летит на планету Марс в рамках миссии «Тяньвэнь-1», сделал селфи в бескрайней пустоте и отправил снимок на Землю.

Источник: Ракурс


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